Стало известно о желании ряда стран ЕС запретить импорт нефти из России

Представитель ЕС заявил, что лидеры ряда стран попросят запретить импорт российской нефти

Ряд стран Европейского союза (ЕС) попросят объединение запретить импорт нефти из России на неформальном саммите, который пройдет 10-11 марта в Париже. О соответствующем желании европейских государств стало известно со слов высокопоставленного представителя ЕС, передает ТАСС.

Источник агентства рассказал, что подобных просьб можно ожидать от некоторых лидеров стран ЕС. «Они, возможно, захотят сделать это сами. Я ожидаю дискуссию на эту тему», — уточнил представитель объединения.

Ранее кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что введение в ЕС эмбарго на поставки российской нефти было бы равносильно «совершению харакири». По ее мнению, в случае соответствующего решения европейская экономика рискует умереть первой.

8 марта президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон полностью запрещает импорт энергоносителей из России.