Опустевшие прилавки магазинов люксовых брендов в ЦУМ попали на видео

Ролик с опустевшими рейлами бутиков Louis Vuitton, Dior, Fendi, Prada, Gucci публикует RT

Опустевшие прилавки магазинов различных люксовых брендов, представленных в Московском Центральном универсальном магазине (ЦУМ), попали на видео. Соответствующий ролик публикует Telegram-канал RT.

На размещенных кадрах видно, что на рейлах бутиков марок Louis Vuitton, Dior, Fendi, Prada, Gucci и Chanel полностью отсутствуют одежда, обувь и аксессуары. Известно, что ранее упомянутые компании закрылись в России из-за происходящего на территории Украины.

На минувших выходных о различных ограничениях в работе на территории России сообщили десятки крупнейших западных компаний. В частности, о закрытии ресторанов заявил «Макдоналдс», об остановке поставок объявили финские компании Valio и Paulig, прекратили работу магазины Adidas, Puma, OBI и Estee Lauder.

О приостановке продаж для российских покупателей также объявили зарубежные ретейл-платформы Net-a-Porter, Mr Porter, Yoox и The Outnet. Аналогичная ситуация произошла с модными брендами Hermes, Louis Vuitton, Mango, Asos, Nike, Adidas, Puma и другими крупными компаниями.