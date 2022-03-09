Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Опустевшие прилавки магазинов люксовых брендов в ЦУМ попали на видео

Ролик с опустевшими рейлами бутиков Louis Vuitton, Dior, Fendi, Prada, Gucci публикует RT

Опустевшие прилавки магазинов различных люксовых брендов, представленных в Московском Центральном универсальном магазине (ЦУМ), попали на видео. Соответствующий ролик публикует Telegram-канал RT.

На размещенных кадрах видно, что на рейлах бутиков марок Louis Vuitton, Dior, Fendi, Prada, Gucci и Chanel полностью отсутствуют одежда, обувь и аксессуары. Известно, что ранее упомянутые компании закрылись в России из-за происходящего на территории Украины.

На минувших выходных о различных ограничениях в работе на территории России сообщили десятки крупнейших западных компаний. В частности, о закрытии ресторанов заявил «Макдоналдс», об остановке поставок объявили финские компании Valio и Paulig, прекратили работу магазины Adidas, Puma, OBI и Estee Lauder.

О приостановке продаж для российских покупателей также объявили зарубежные ретейл-платформы Net-a-Porter, Mr Porter, Yoox и The Outnet. Аналогичная ситуация произошла с модными брендами Hermes, Louis Vuitton, Mango, Asos, Nike, Adidas, Puma и другими крупными компаниями.

Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
Путин поручил наказать виновных в отправке солдат-срочников на Украину
В Госдуме задумались о госрегулировании цен на некоторые товары
Бывший футболист сборной Франции покинул клуб РПЛ
Бургеры и пирожки из «Макдональдса» выставили на продажу за тысячи рублей
Популярная среди россиян арабская страна смягчила правила въезда для туристов
Байдену предрекли символический импичмент из-за цен на бензин
Арестован сбивший и оставивший на обочине жительницу Кубани полицейский
Диетолог назвал последствия отказа от чипсов и газировки
Владелец Marlboro собрался сократить производство в России
Минобороны заявило о выведении из строя 90 процентов украинских аэродромов
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.