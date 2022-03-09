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В США заявили о неприемлемости нейтральной позиции Китая по ситуации на Украине

Виктория Нуланд заявила о неприемлемости нейтральной позиции Китая по ситуации на Украине

Нейтральная позиция Китая по ситуации на Украине неприемлема в нынешней обстановке. Такое мнение выразила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, передает РИА Новости.

По ее словам, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином пытались убедить китайцев в нецелесообразности сохранения нейтралитета.

У властей Китая есть возможность сыграть в урегулировании ситуации на Украине «лидирующую роль», считает Нуланд.

Ранее сообщалось, что председатель КНР Си Цзиньпин провел посвященный Украине видеосаммит с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном, в ходе которого выразил беспокойство и сожаление из-за «пожара войны на европейском континенте». «Китай глубоко сожалеет о том, что на европейском континенте вновь вспыхнул пожар войны», — заявил Си Цзиньпин.

Марина Совина
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