В ДНР назвали сложной эвакуацию из Мариуполя

Несколько сотен людей в Мариуполе остаются «живым щитом» для батальонов украинских националистов. Об этом заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает РИА Новости.

Он назвал сложной ситуацию с эвакуацией мирных жителей из города и подчеркнул, что украинские нацбаты слабо контролируются Киевом.

«Все те люди, которые смогли покинуть Мариуполь и переместиться в безопасное место — это происходило вопреки договоренностям и только благодаря самопожертвованию наших военнослужащих, собственному риску для жизни. Ребятам из подразделения удается людей вывести буквально из тех районов Мариуполя, куда удается добраться», — добавил Пушилин.

Глава ДНР заявил, что украинская сторона использует режим прекращения огня «в своих целях», и подчеркнул, что войскам народной республики приходится освобождать территорию Мариуполя «метр за метром».

Ранее МИД Луганской народной республики (ЛНР) сообщил об освобождении почти всей территории ЛНР. В ведомстве также отметили, что за 8 марта силами Народной милиции были освобождены 80 населенных пунктов ДНР и ЛНР.