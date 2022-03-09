Назван распространенный желудочно-кишечный симптом омикрона

При заражении омикрон-штаммом коронавируса у пациентов часто наблюдаются тошнота, диарея и потеря аппетита. Такие симптомы в интервью «Известиям» назвала заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

Она отметила, что с распространением омикрона желудочно-кишечная симптоматика стала проявляться гораздо чаще, чем при дельта-штамме.

«При самом первом уханьском штамме мы тоже отмечали немало случаев, сопровождающихся диареей. Сейчас их стало больше. По нашим наблюдениям, около 30 процентов пациентов жалуются на частый, водянистый стул, 4-6 раз в день. У некоторых из них, чаще у детей, отмечается снижение аппетита, тошнота», — рассказала врач.

Кроме того, по словам Руженцовой, у самых маленьких пациентов заболевание нередко сопровождается рвотой. Такой симптом особенно сильно выражен в первый день болезни.

Руженцова также сообщила, что в некоторых случаях встречается изолированная кишечная форма коронавируса — заболевание протекает без респираторных симптомов. Однако, уточнила врач, такие случаи — редкость. Чаще всего, по словам специалиста, у пациентов наблюдаются и респираторные симптомы: покраснение и першение в горле, заложенность и выделения из носа, кашель.

Ранее главный врач городской клинической больницы №52 в Москве Марьяна Лысенко перечислила основные жалобы пациентов с омикроном. По ее словам, заразившиеся омикроном жалуются на сухой непродуктивный кашель, боль в горле, нарушения стула, выраженную головную боль и слабость. Она отметила, что слабость, интоксикация и температура при омикроне менее выражены, чем при дельте.