Врач назвал ошибки россиян при подготовке к вакцинации от COVID-19

Врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов в беседе с радио Sputnik назвал главные ошибки россиян при подготовке к вакцинации от COVID-19.

По его словам, некоторые люди, собираясь сделать прививку, руководствуются найденными в интернете советами, а не рекомендациями медиков. Он отметил, что многие начинают перед вакцинацией или ревакцинацией принимать разжижающие кровь препараты. «Это все-таки тяжелая артиллерия, это врачебные препараты, которые назначает врач, исходя из состояния свертывающей и противосвертывающей системы, наблюдая потом за изменениями этих показателей», — пояснил он.

Также некоторые отказываются от приема антигистаминных и жаропонижающих препаратов после прививки. По словам специалиста, люди опасаются, что лекарственные препараты уменьшат эффект от вакцины. «Это не так. То же самое касается жаропонижающих средств — они не влияют на эффективность вакцины, поэтому можно не бояться их принимать, если у вас есть нежелательные явления», — сказал он.

Водовозов призвал не злоупотреблять алкогольными напитками и избегать переутомления, чтобы проходить вакцинацию или ревакцинацию в «оптимальной форме».

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о процедуре регистрации назальной вакцины от коронавирус. Глава центра Гамалеи анонсировал cкорую регистрацию назальной вакцины от COVID-19 и допустил, что это может произойти раньше установленного Минздравом срока — 17 марта.