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Названы причины отказа россиян от покупки жилья

Неопределенность на рынке оказалась самой частой причиной отказа от покупки жилья в России

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Доля отказов от реализации сделок купли-продажи жилья в России достигла в начале марта рекордных значений. Около 13 процентов сделок были отменены, рассказали в риелторской компании «Этажи», сообщает РБК.

Эксперты назвали самые распространенные причины замораживания сделок с жильем. Чаще всего россияне жалуются на неопределенность на рынке недвижимости и невозможность предсказать развитие ценовой ситуации. Некоторые покупатели считают, что цены будут опускаться, в то время как часть продавцов рассчитывают, что цены продолжат свой рост.

Одной из основных причин оказались снижение котировок акций и приостановка работы биржи. Также россияне пожаловалась на нехватку доступных вариантов, когда продажа имеющегося жилья не покрывает расходы на покупку нового из-за роста стоимость желаемого объекта.

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Также не все граждане смогли вовремя одобрить ипотеку, а оформлять кредит по новым ставкам оказались не готовы. Часть потенциальных покупателей предпочла рассмотреть вариант покупки жилья в новостройке, чтобы оформить льготную ипотеку. Существенно повлиял на россиян и риск потери работы в период неопределенности. «В целом же эмоции на рынке постепенно утихают, в ближайшее время мы рассчитываем на то, что доля отказов от сделок вернется к привычным значениям», — рассказал гендиректор «Этажей» Ильдар Хусаинов.

Ранее в марте эксперты назвали основные риски покупки жилья в новостройке. Ими стали переплата или необходимость слишком долго ждать сдачу дома. Россиянам посоветовали не соглашаться на невыгодные сделки из-за ажиотажного спроса. Кроме того, увеличился риск столкновения с недобросовестным застройщиком.

Нина Ташевская
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