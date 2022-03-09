Россиянин избил стоматолога за отказ оформить его жене больничный

В Томске мужчина избил стоматолога, так как врач отказался оформить его жене больничный после удаления зуба мудрости. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Главврач российской клиники рассказал, что пациентка пришла на осмотр через несколько дней после операции и выглядела здоровой, из-за чего медик отказался оформлять больничный задним числом. Он предложил обратиться к заведующей отделения для рассмотрения вопроса на врачебной комиссии.

После отказа в кабинет к стоматологу зашел мужчина, который напал на врача. В Telegram-канале департамента здравоохранения Томской области сообщили, что у медика диагностировали сотрясение и ушиб головного мозга.

Ранее в Вологодской области недовольный правилами в больнице мужчина избил одного из медиков. Конфликт произошел, так как россиянин не смог получить талоны своим детям для посещения узких специалистов.