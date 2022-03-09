Владелец Marlboro собрался сократить производство в России

Philip Morris International сообщила о планах сократить производство в России

Компания Philip Morris International (PMI), владеющая такими брендами, как Marlboro, L&M, Bond Street, Parliament, задумала сократить производство в России, а также приостановить запланированные инвестиции в страну и запуск новых продуктов, следует из сообщения табачного гиганта.

Компания уточнила, что «активизировала планы» по снижению объемов производства на фоне трудностей в цепочке поставок, а также меняющихся требований регуляторов. «Мы продолжим следить за развитием ситуации», — говорится в публикации. В компании также указали, что продолжат платить зарплаты сотрудникам в России.

Ранее 9 марта стало известно, что бизнес и производство в России приостанавливает другой производитель табачной продукции, Imperial Brands. Он выпускает товары под такими брендами, как «Максим», Parker&Simpson, West, Davidoff, Gauloises, Style, JPS и Fine.

Компания остановит производство на заводе в Волгограде, прекратит продажи и маркетинговую деятельность. По данным «Коммерсанта», у Imperial Brands доля была относительно небольшой, однако у Philip Morris она измеряется двузначными цифрами, как и у JTI и BAT, которые пока не делали заявлений о работе в России.