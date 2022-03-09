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Украина обсудила с США военную помощь Вашинтона

Глава МИД Украины Кулеба обсудил с госсекретарем США Блинкеном военную помощь Вашинтона
Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба. Фото: Reuters

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил на своей странице в Twitter о том, что провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. По его словам, он обсудил с американским коллегой предоставление Вашингтоном военной помощи Киеву.

«Провел телефонный разговор с государственным секретарем Энтони Блинкеном о дальнейших шагах по укреплению обороноспособности Украины. Благодарен США за новый пакет жестких санкций против России», — написал украинский дипломат.

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Также министр подчеркнул, что необходимо усиливать давление на Россию до тех пор, пока она не прекратит военную спецоперацию в Донбассе.

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам, член российской делегации Леонид Слуцкий рассказал, что Россия не собирается уступать украинской стороне по обозначенным ранее пунктам переговоров. По словам политика, он не хочет много рассказывать о ходе переговоров между Киевом и Москвой, которые «проходят непросто».

Марина Совина
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