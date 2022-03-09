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Слуцкий заявил о неготовности России уступать Украине на переговорах

Глава комитета Госдумы Слуцкий: Россия не уступит ни одного переговорного пункта Украине
Леонид Слуцкий

Леонид Слуцкий. Фото: State Duma Russia / Globallookpress.com

Россия не собирается уступать украинской стороне по обозначенным ранее пунктам переговоров, заявил глава комитета Госдумы по международным делам, член российской делегации Леонид Слуцкий, пишет РИА Новости.

По словам политика, он не хочет много рассказывать о ходе переговоров между Киевом и Москвой, которые «проходят непросто». «Российская делегация не готова уступать ни одного переговорного пункта», — отметил он.

На территории Белоруссии стороны провели три раунда переговоров.

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28 февраля Россия и Украина провели первый этап переговоров. Они начались примерно в 14:00 по московскому времени и продлились около пяти часов. Второй раунд российско-украинских переговоров прошел 3 марта, третий — 7 марта.

В офисе президента Украины Владимира Зеленского согласились обсудить нейтральный статус Украины.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе.

Марина Совина
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