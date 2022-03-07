Раскрыты подробности организации третьего раунда переговоров России и Украины

Третий раунд переговоров между делегациями России и Украины состоится на польско-белорусской границе, как и предыдущий, рассказал член делегации Украины, лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, пишет ТАСС со ссылкой на издание «Страна».

Арахамия раскрыл подробности организации мероприятия: встреча, вероятно, начнется 7 марта в 15:00 (в Беловежской пуще время совпадает с московским).

О том, что встреча делегаций планируется на понедельник, ранее сообщил и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. По его словам, украинской делегации приходится согласовывать действия как с президентом страны Владимиром Зеленским, так и с Западом. Он назвал украинских переговорщиков людьми «достаточно зависимыми».

До этого член украинской делегации, советник офиса президента страны Михаил Подоляк заявил, что очередная встреча с российской дипломатической миссией может пройти «в ближайшие день-два».

Россия 24 февраля начала специальную военную операцию в Донбассе, чтобы защитить людей, подвергающихся издевательствам и геноциду.

