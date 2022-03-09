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РЖД предоставят дополнительные места в идущих с юга России поездах

РЖД предоставят 2,2 тысячи мест в поездах, идущих с юга России, в период 9-10 марта

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

РЖД предоставят 2,2 тысячи дополнительных мест в поездах, идущих с юга России в период 9-10 марта. Об этом сообщает ТАСС.

Так, 9 марта будет организовано 1,3 тысяч дополнительных мест в составах, которые проследуют из Анапы, Новороссийска и Адлера. На 10 марта запланировано еще около 900 мест.

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Ранее в феврале РЖД назначили 6,6 тысячи дополнительных поездов для вывоза туристов, которые застряли в городах юга России из-за отмены авиарейсов. Дополнительные составы будут следовать из Адлера, Анапы, Новороссийска и Белгорода.

С 24 февраля рейсы из нескольких аэропортов юга России были приостановлены из-за спецоперации в Донбассе. В их число вошли Ростов (Платов), Краснодар (Пашковский), Анапа (Витязево), Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Орел, Курск, Воронеж, Симферополь и другие.

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Мария Гейн
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