Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Российский посол рассказал о страхе США насчет Украины

Посол Антонов заявил, что США боятся нарушения Украиной конвенции о биологическом оружии
Анатолий Антонов

Анатолий Антонов. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал р страхе США насчет нарушения Украиной конвенции о биологическом оружии. Его заявление опубликовано на странице дипмиссии РФ в Facebook.

Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд подтвердила, что на Украине имеются биологические исследовательские объекты. По ее словам, США работают над тем, чтобы не допустить их перехода под контроль России.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В США подтвердили наличие биологических исследовательских объектов на Украине
Врач назвала семь способов надолго сохранить молодость
Китай обвинил США в развязывании украинского кризиса
Посол России прокомментировал обвинения США против российской правозащитницы
Российский посол рассказал о страхе США насчет Украины
Россиян восхитил дом «на курьей ножке» в центре Москвы
Роботам-жукам нашли применение в труднодоступных местах
Приложения для знакомств Bumble и Badoo уйдут из России
Группа туристов попала под лавину в российских горах
Отправляющимся на Украину американцам посоветовали составить завещание
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.