Российский посол рассказал о страхе США насчет Украины

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал р страхе США насчет нарушения Украиной конвенции о биологическом оружии. Его заявление опубликовано на странице дипмиссии РФ в Facebook.

Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд подтвердила, что на Украине имеются биологические исследовательские объекты. По ее словам, США работают над тем, чтобы не допустить их перехода под контроль России.

