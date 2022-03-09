В Госдуме предложили смягчить ответственность за оставление места ДТП

Депутаты от фракции ЛДПР в Государственной Думе внесли в палату парламента законопроект, согласно которому предлагается разграничить понятия «скрытие» и «оставление» места ДТП. Текст документа опубликовал в Telegram один из авторов инициативы Ярослав Нилов.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, предлагается внести изменения в КоАП России, установив административную ответственность в зависимости от причиненного в результате аварии ущерба и действия водителя, который виновен в ДТП.

По словам Нилова, жесткие санкции должны остаться для водителей, специально уезжающих с места аварии, в том числе с серьезными последствиями. «Предлагаем называть это "скрытием". Если же ущерба практически нет, и место аварии покинуто неумышленно (например, во дворе зацепили другое авто и не заметили) — это уже "оставление"», — добавил депутат.

Данное предложение направлено в правительство на заключение, сообщил Нилов.

Ранее специалисты перечислили порядок действий при дорожно-транспортном происшествии на парковке. Отмечается, что в случае оставления места аварии водителя ждет жесткое наказание, против нарушителя будет возбуждено административное дело по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ.