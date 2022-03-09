Названа причина взрыва на российском заводе

Взрыв резервуара на энергетическом предприятии в Пензе мог произойти из-за нарушения технологического процесса при перекачке битума. Такую причину назвал источник в экстренных службах, пишет ТАСС.

Уточняется, что в качестве предварительной версии ЧП также рассматривается нарушение техники безопасности.

Ранее 9 марта стало известно, что три человека погибли в результате взрыва на российском заводе, который расположен на улице Антонова. Еще семь человек пострадали и были доставлены в больницу.

Прокуратура Железнодорожного района Пензы уже начала проверку соблюдения требований промышленной безопасности на объекте ОАО «Теплоснабжающее предприятие».