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Названа причина взрыва на российском заводе

Взрыв на заводе в Пензе мог произойти из-за нарушения процесса перекачки битума

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Взрыв резервуара на энергетическом предприятии в Пензе мог произойти из-за нарушения технологического процесса при перекачке битума. Такую причину назвал источник в экстренных службах, пишет ТАСС.

Уточняется, что в качестве предварительной версии ЧП также рассматривается нарушение техники безопасности.

Ранее 9 марта стало известно, что три человека погибли в результате взрыва на российском заводе, который расположен на улице Антонова. Еще семь человек пострадали и были доставлены в больницу.

Прокуратура Железнодорожного района Пензы уже начала проверку соблюдения требований промышленной безопасности на объекте ОАО «Теплоснабжающее предприятие».

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Евгения Куликова
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