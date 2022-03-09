Кремль рассказал о телефонных переговорах Путина и Шольца

Путин и Шольц по телефону обсудили эвакуацию мирного населения на Украине

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц в ходе телефонных переговоров обсудили формирование гуманитарных коридоров и эвакуацию мирного населения из зоны проведения спецоперации по демилитаризации Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Темой для обсуждения также стал третий раунд переговоров украинской и российской делегации и другие политически-дипломатические усилия по нормализации ситуации в регионе.

«Условлено о продолжении контактов на различных уровнях», — добавили в пресс-службе Кремля.

Ранее российский лидер созвонился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Они обсудили вопросы эвакуации мирного населения из зоны боевых действий, а также безопасность атомных объектов на Украине.