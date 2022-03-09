Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Путин призвал изменить законодательство по размещению сирот из ДНР и ЛНР

Путин попросил разрешить размещать в семьи сирот из ДНР и ЛНР без российского гражданства

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Президент России Владимир Путин призвал уполномоченного по правам ребенка Марию Львову-Белову представить предложения для внесения изменений в законодательство по размещению в России детей-сирот из Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщается на сайте Кремля в среду, 9 марта.

Глава государства считает, что нужно разрешить россиянам брать детей из ДНР и ЛНР независимо от наличия у несовершеннолетних российского гражданства.

По мнению Путина, в нынешних условиях важно действовать в интересах детей и не думать о бюрократических проволочках.

Детский омбудсмен рассказала, что в Россию уже эвакуировали 1090 сирот из Донбасса.

Ранее было утверждено постановление об оказании бесплатной медпомощи беженцам из ДНР, ЛНР и Украины. Его подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Согласно документу, бесплатная медицинская помощь должна предоставляться всем, кто приехал из Украины, ДНР и ЛНР в Россию. В числе безвозмездных услуг — первичной медико-санитарная помощь, вакцинация, а также выдача лекарств по рецептам врачей.

24 февраля российский лидер Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Названа дата закрытия ресторанов «Макдоналдс» в России
Китайские компании поспособствуют отказу Европы от российского топлива
Бывшую замминистра просвещения Ракову оставят в СИЗО до июня
Владелец жилья нашел огромную змею среди оставленных арендатором гор мусора
Названы самые популярные смартфоны
Названы последствия возможного отказа ЕС от российской нефти
Назван размер выплат для завоевавших медали на Играх-2022 москвичей
На Украине ужесточили наказание за госизмену и мародерство
Производитель сигарет Davidoff ушел из России
Власти Украины насчитали более десятка покушений на Зеленского
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.