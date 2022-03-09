Путин призвал изменить законодательство по размещению сирот из ДНР и ЛНР

Путин попросил разрешить размещать в семьи сирот из ДНР и ЛНР без российского гражданства

Президент России Владимир Путин призвал уполномоченного по правам ребенка Марию Львову-Белову представить предложения для внесения изменений в законодательство по размещению в России детей-сирот из Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщается на сайте Кремля в среду, 9 марта.

Глава государства считает, что нужно разрешить россиянам брать детей из ДНР и ЛНР независимо от наличия у несовершеннолетних российского гражданства.

По мнению Путина, в нынешних условиях важно действовать в интересах детей и не думать о бюрократических проволочках.

Детский омбудсмен рассказала, что в Россию уже эвакуировали 1090 сирот из Донбасса.

Ранее было утверждено постановление об оказании бесплатной медпомощи беженцам из ДНР, ЛНР и Украины. Его подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Согласно документу, бесплатная медицинская помощь должна предоставляться всем, кто приехал из Украины, ДНР и ЛНР в Россию. В числе безвозмездных услуг — первичной медико-санитарная помощь, вакцинация, а также выдача лекарств по рецептам врачей.

24 февраля российский лидер Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.