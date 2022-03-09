Эминем стал рекордсменом по числу золотых и платиновых синглов

Хип-хоп-исполнитель Эминем (настоящее имя — Маршалл Мэтерс III) стал рекордсменом по числу золотых и платиновых синглов. Об этом сообщает Variety со ссылкой на Американскую ассоциацию звукозаписывающих компаний (RIAA).

Артист также оказался одним из семи музыкантов в истории, альбомы которых трижды или более раз удостаивались бриллиантового статуса. Отмечается, что Эминем стал одним из самых успешных американских артистов в истории музыки.

В сентябре 2021 года Эминем открыл ресторан Mom's Spaghetti («Мамины спагетти») в центре Детройта. Название заведения отсылает к строчке о приступе тошноты из песни хип-хоп-артиста Lose Yourself.