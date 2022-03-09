В Белом доме заявили об отсутствии планов отправлять самолеты на Украину

Представитель Белого дома Псаки: отправка на Украину самолетов с баз США не в их интересах

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки рассказала, что у США отсутствуют планы по отправке на Украину самолетов с американских баз. По ее словам, это не входит в интересы Вашингтона, сообщает РИА Новости.

«Я думаю, это ясно, не нужно быть военным экспертом, чтобы объяснить, почему вылет самолета с базы США в оспариваемую часть страны, где идет война, не в наших интересах, не в интересах НАТО», — заявила пресс-секретарь.

Она также подчеркнула, что, если бы самолеты нужно было переправить на Украину из Польши землей, это потребовало бы их разбора для перевозки и сборки вновь уже на месте. Псаки пояснила, что для этого нужны специалисты, у которых имеется определенная квалификация.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов на определенные компромиссы в ходе переговоров с российской стороной. На вопрос, готов ли он признать Крым частью России, а республики Донбасса — независимыми государствами, Зеленский ответил: «Вопрос не в том, на что я могу пойти. При любом диалоге моя цель — закончить войну с Россией».