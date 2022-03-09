Ставший гражданином России актер избавился от ранчо в США

Актер Стивен Сигал продал ранчо в США за 7 миллионов долларов

Американский актер Стивен Сигал избавился от ранчо в США. Ставший гражданином России в 2016 году артист продал недвижимость в калифорнийском городе Монтегю за 7 миллионов долларов — почти в два раза меньше изначальной цены, отмечает Dirt.

Сигал впервые выставил объект под названием Lava Lakes Nature Preserve на продажу в 2014 году, рассчитывая получить за него 12 миллионов долларов. Покупатель так и не нашелся, а через год недвижимость актера вновь появилась на рынке по той же цене. Lava Lakes Nature Preserve находится в удаленной местности — сейчас это заповедник, в котором разводят крупный рогатый скот.

Площадь всего участка составляет 2,1 тысячи гектаров, на нем построены три резиденции. Площадь главного здания — 1,3 тысячи квадратных метров. Внутри девять спален, десять ванных, обставленная современной техникой кухня, просторная столовая с выходом на террасу и библиотека, в которой Сигал хранил свою коллекцию старинных ружей и ножей. Комнаты украшают чучела медведей, многочисленные атрибуты буддизма и каменные камины. Второй дом площадью 390 квадратных метров вмещает в себя три спальни и три ванные комнаты, а третья постройка с двумя спальнями предназначена для работников ранчо.

В апреле 2021 года Сигал продал другую недвижимость в США — особняк с пуленепробиваемыми окнами. Актер попросил за объект 3,4 миллиона долларов — на 100 тысяч меньше, чем сам заплатил за него в 2010-м. Дом с пятью спальнями, гостиной и кинотеатром внутри расположен в пустыне штата Аризона.