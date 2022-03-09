Жительница Татарстана победила на конкурсе «Краса студенчества России»

В Самаре подвели итоги всероссийского конкурса «Краса студенчества России 2022». Победительницей стала студентка института полимеров Казанского национального исследовательского технологического университета Камилла Прахова, представлявшая Татарстан. Об этом говорится в сообщении, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«На сто процентов была уверена, что не выиграю! У меня невысокий рост, к тому же победительница прошлого года тоже была из Татарстана. Казалось, что второй раз подряд такое невозможно, поэтому я просто получала удовольствие от этого потрясающего праздника», — рассказала девушка.

Всего на участие в конкурсе было подано более 300 заявок от студенток вузов и профессиональных образовательных организаций. Девушки прошли собеседование, а также представили видеоверсии своих творческих номеров. В финале конкурсантки написали орфографический диктант, тест на знание нематериального культурного наследия России, поучаствовали в дефиле, продемонстрировали самопрезентацию и прошли фотоэтап.

В ноябре 2021 года в Омске 31-летняя мать четверых детей стала «Мисс Омск-2021». Всего в конкурсе участвовали 13 человек, по условиям состязания, они должны быть замужем или иметь детей. На первом этапе женщины рассказывали о себе, на втором им требовалось продемонстрировать свою фигуру в купальнике. На третьем этапе участницы дефилировали в вечерних платьях.