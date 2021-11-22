Мать четверых детей стала самой красивой женщиной Омска

В Омске завершился ежегодный конкурс на звание «Миссис Омск-2021», его победительницей стала 31-летняя мать четверых детей Татьяна Малюкова. Об этом сообщает «Вечерний Омск».

Всего в конкурсе участвовали 13 омичек. По условиям состязания, они должны быть замужем или иметь детей.

На первом этапе женщины рассказывали о себе, на втором им требовалось продемонстрировать свою фигуру в купальнике. На третьем этапе участницы дефилировали в вечерних платьях.

«Миссис Омск Classic-2021» стала Ольга Ковальчук, у которой также четверо детей. «Первой Вице-Миссис Омск» признана Марианна Згоржельская, «Первой Вице-Миссис Омск Classic» — Елена Горина, «Второй Вице-Миссис Омск» — Яна Черемисина, третьей — Екатерина Бальсевич. Титул «Миссис Достояние Омска» присужден Инне Роговой, «Миссис Стиль» стала Екатерина Комарова, «Леди Омск-2021» — Ксения Долинная. Приз зрительских симпатий получила Юлия Хабарова.

Ранее сообщалось, что 22-летняя жительница Башкирии Альбина Шайхлисламова завоевала первое место на международном конкурсе красоты «Королева Евразии-2021», который прошел в Турции. Она учится в Башкирском государственном медицинском университете и работает медсестрой в ковидном госпитале. В 2020 году девушка победила на конкурсе «Мисс Республика Башкортостан».