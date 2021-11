Россиянка победила на международном конкурсе красоты

Альбина Шайхлисламова из Башкирии завоевала первое место на международном конкурсе красоты «Королева Евразии-2021», который прошел в Турции. Об этом сообщается на портале «Башинформ.рф».

Россиянке 22 года. Она учится в Башкирском государственном медицинском университете и работает медсестрой в ковидном госпитале. В 2020 году девушка победила на конкурсе «Мисс Республика Башкортостан».

Ранее девятилетняя россиянка Еванжелина Мельникова заняла первое место на конкурсе красоты и талантов Best Children of Eurasia 2021. Представлять Россию на международном уровне она смогла, выиграв в прошлом году Гран-При Little Miss World Russia.