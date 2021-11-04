Россиянку признали самой красивой девочкой Евразии

Первое место на конкурсе красоты и талантов Best Children of Eurasia 2021 заняла девятилетняя россиянка Еванжелина Мельникова. Об этом сообщает ТАСС.

Представлять Россию на международном уровне она смогла, выиграв в прошлом году Гран-При Little Miss World Russia. Главной страстью Еванжелины является балет — она участвовала в ежегодных благотворительных постановках, а также совместно выступала с примой балериной Большого театра Ольгой Смирновой. Кроме танцев девочка увлекается живописью, играет на фортепиано и изучает английский язык.

Ранее стало известно, что обладательницей титула «Мисс Вселенная — Австралия» (национального этапа конкурса «Мисс Вселенная») стала девушка, переехавшая в Австралию из России. В конкурсе красоты победила 27-летняя Дарья Варламова, которая живет в Австралии с восьми лет, но родилась в Брянске и до сих пор свободно говорит по-русски. В 2015 году она окончила университет в городе Перт и теперь учится на психотерапевта.