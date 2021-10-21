Феминистки подали в суд на организаторов конкурса «Мисс Франция»

Представительницы французской ассоциации феминисток под названием «Осмельтесь на феминизм!» подали иск в суд Парижа на организаторов «Мисс Франции». Об этом сообщает The Telegraph.

По информации медиа, учредителя конкурса красоты «Endemol Production» обвиняют в нарушении трудового законодательства. Так, феминистки считают, что само участие в конкурсах красоты «можно рассматривать как трудовую деятельность», поскольку девушки должны тратить свое время на подготовку, репетиции, макияж, чтобы иметь возможность принять участие в конкурсе.

Кроме того, феминистки жалуются на дискриминационные требования к участницам – иметь красивую внешность, не иметь детей и мужа и обладать ростом выше 165 сантиметров. Помимо этого, есть и другие ограничения, из-за которых на девушек могут наложить штраф или дисквалифицировать. К ним относятся наращенные волосы, пирсинг или татуировки, набор веса, а также «публичное» курение и употребление алкогольных напитков.

Ранее стало известно, что обладательницей титула «Мисс Вселенная — Австралия» (национального этапа конкурса «Мисс Вселенная») стала девушка, переехавшая в Австралию из России. В конкурсе красоты победила 27-летняя Дарья Варламова, которая живет в Австралии с восьми лет, но родилась в Брянске и до сих пор свободно говорит по-русски. В 2015 году она окончила университет в городе Перт и теперь учится на психотерапевта.