Девушка из России победила в конкурсе красоты в Австралии

Обладательницей титула «Мисс Вселенная — Австралия» (национального этапа конкурса «Мисс Вселенная») стала девушка, переехавшая в Австралию из России. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В конкурсе красоты победила 27-летняя Дарья Варламова, которая живет в Австралии с восьми лет, но родилась в Брянске и до сих пор свободно говорит по-русски. В 2015 году она окончила университет в городе Перт и теперь учится на психотерапевта. Девушка неоднократно участвовала в конкурсах красоты: первая попытка, предпринятая в 19 лет, была неудачной, но в 2020 году ей удалось занять четвертое место.

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Из-за пандемии COVID-19 «Мисс Вселенная — Австралия» второй год проводится виртуально, поэтому о своей победе Варламова узнала, когда была дома. Получив титул, она первым делом позвонила бабушке, которая живет в России и горячо болела за нее. «Вряд ли у меня когда-нибудь так сильно билось сердце», — призналась девушка.

«Мисс Вселенная» — ежегодный конкурс красоты, в котором участвуют победительницы национальных отборов. С обладательницей титула заключается годовой контракт, после чего она ездит по миру с рекламными целями.

В мае победительницей конкурса «Мисс Вселенная — 2020» стала Андреа Меза из Мексики. Участниц из России в финале не было: россиянка Алина Санько не смогла пройти даже в полуфинал. До сих пор победа в конкурсе доставалась России лишь однажды: в 2002 году титул «Мисс Вселенной» получила «Мисс Россия» Оксана Федорова, однако через несколько месяцев лишилась его за несоблюдение контракта.