Участница от России не прошла в полуфинал конкурса «Мисс Вселенная», который в данный момент проходит в Голливуде. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, Алине Санько не удалось войти в топ-21 конкурсанток. За звание Мисс Вселенная поборются представительницы 12 стран Америки (Перу, Колумбии, Аргентины, Ямайки, Мексики, США, Никарагуа, Доминиканы, Кюрасао, Пуэрто-Рико, Коста-Рика и Бразилии), семь девушек из Азиатско-Тихоокеанского региона (Австралия, Мьянма, Индия, Индонезия, Филиппины, Вьетнам и Таиланд), а также конкурсантки из Великобритании и Франции.

По итогам зрительского голосования, лидером стала вьетнамка Нгуен Чан Кхань Ван. Ожидается, что в финал соревнования выйдут десять девушек, которых выберет женское жюри. В судейский состав вошли, в частности, победительницы конкурса 1997 и 2006 года — американка Брук Ли и пуэрториканка Зулейка Ривер.

Алина Санько — 22-летняя российская модель. В 2019 году она завоевала титул «Мисс Россия», а также стала участницей конкурса «Мисс Мира». Однако в «Мисс Вселенная» в 2019 году девушка участвовать не смогла, так как вовремя не получила визу.