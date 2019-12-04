Участницы «Мисс Вселенная 2019» показали себя без косметики

В преддверии конкурса красоты «Мисс Вселенная 2019» 13 участниц показали свою внешность без макияжа. Их снимки опубликованы на сайте издания The Insider.

В фотосъемке поучаствовали участницы из Польши, Ямайки, Монголии, Сент-Люсии, Южно-Африканской республики, Ирландии, Мальты, острова Гуам, Багамских островов, Гаити, Чили, Грузии и Израиля.

Яна Тикл Гарсия, Ямайка Фото: Miss Universe 19-летняя Яна Тикл Гарсия (Iana Tickle Garcia) представляет Ямайку. Она основала благотворительную организацию, которая продает серьги ручной работы, чтобы собрать деньги для нуждающихся. 1 /13

В воскресенье, 8 декабря, 90 победительниц национальных конкурсов красоты со всего мира будут соревноваться за звание «Мисс Вселенная 2019». Конкурс пройдет в американском городе Атланта, штат Джорджия.

В конкурсе не будут участвовать представительницы России и Украины. Обладательница титула «Мисс Россия-2019» Алина Санько не успела вовремя получить американскую визу и подготовиться к участию, а украинке Анастасии Субботе в получении визы отказали.

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