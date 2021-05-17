Объявлена победительница конкурса «Мисс Вселенная»

Победительницей конкурса «Мисс Вселенная» стала участница из Мексики — Андреа Меза. Об этом объявили в официальном Instagram соревнования.

Корону ей передала победительница 2019 года, модель из ЮАР Зозибини Тунци. Кроме того, в пятерку лидеров конкурса вошли девушки из Бразилии, Индии, Доминиканской республики и Перу.

Меза стала третьей представительницей Мексики, которой удалось завоевать этот титул. Ранее ее соотечественницы получали награду в 1991 и 2010 годах.

На видео, записанной на церемонии награждения, Меза одета в обтягивающее красное платье в пол. Наряд украшен блестками и вырезом на спине.

Ранее сообщалось, что россиянка Алина Санько не смогла пройти в полуфинал конкурса «Мисс Вселенная». Девушка, завоевавшая в 2019 году титул «Мисс Россия», не прошла в топ-21 конкурсанток.