Портные раскрыли способы подобрать идеальный костюм

Портные посоветовали мускулистым мужчинам покупать костюмы из эластичных материалов

Основатели лондонского ателье London made-to-measure tailors Edit Suit, портные Рето Питер (Reto Peter) и Патрик Юнго (Patrick Jungo) раскрыли способы подобрать идеальный классический костюм по типу фигуры. Их слова приводит Daily Mail.

По мнению экспертов, худым мужчинам следует ориентироваться на наряды из более тонкой ткани, поскольку так силуэт фигуры будет выглядеть более пропорционально. В качестве аксессуаров им посоветовали выбирать тонкие галстуки, чтобы верх торса казался объемнее, чем он есть на самом деле.

Мускулистым мужчинам Питер и Юнго порекомендовали покупать костюмы из эластичных материалов. Они отметили, что комплекты из нетянущихся тканей могут сделать рельефное спортивное тело визуально толстым.

Портные подчеркнули, что полным следует обратить внимание на приталенные однобортные пиджаки. «Такие модели подчеркивают талию. Это значит, что вы будете выглядеть стройнее и чувствовать себя комфортно. Более того, однобортные пиджаки смотрятся привлекательнее, так как двубортные могут подчеркнуть выступающий живот», — пояснили англичане.

Высоким мужчинам специалисты порекомендовали выбирать костюмы без вертикальных полос. Они подчеркнули, что такой принт сделает рост визуально выше, а фигуру — тоньше. Коренастым людям, напротив, следует выбирать комплекты именно с таким рисунком.

В феврале редакторы Daily Star раскрыли причину продажи пиджаков с зашитыми карманами в бутиках. Выяснилось, что производители одежды намеренно скрепляют карманы блейзеров одинарным швом, чтобы потенциальные покупатели не смогли класть в них руки во время примерки в магазине. Таким образом ткань карманов не растягивается, и они сохраняют первоначальную форму.