Объяснена причина продажи пиджаков с зашитыми карманами

Редакторы Daily Star раскрыли причину продажи пиджаков с зашитыми карманами в бутиках, а также объяснили, в каком случае следует распарывать швы после покупки. Соответствующая информация появилась на сайте издания.

Выяснилось, что производители одежды намеренно скрепляют карманы блейзеров одинарным швом, чтобы потенциальные покупатели не смогли класть в них руки во время примерки в магазине. Таким образом ткань карманов не растягивается, и они сохраняют первоначальную форму.

При этом для того, чтобы понять, стоит ли распарывать карман, необходимо внимательно изучить его строчку. Если материал удерживается на одной тонкой нити, то ее следует разрезать ножницами и аккуратно вытянуть из изделия. Однако если швы оказались крепкими, карман является декоративным и должен оставаться зашитым.

Отмечается, что некоторые бренды также пришивают фирменные этикетки на манжеты пиджака или оставляют строчку в виде буквы «Х» на спине. Оба этих шва необходимо удалить с обновки.

В декабре 2021 года журналисты раскрыли секрет маленького кармана на джинсах. Сообщалось, что такой карман впервые появился на джинсах модели 501 компании Levi's 501 в 1873 году. Согласно одной из версий, он использовался для хранения часов на цепочке. Другая теория гласит, что карман был создан для удобства рабочих, которые складывали в него гвозди и другие мелкие предметы.