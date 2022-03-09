В Ростовской области состоится фестиваль региональных театров

В Новочеркасске с 7 по 15 октября пройдет фестиваль нестоличных театров «Комплимент»

Фото: страница «ДОНСКОЙ ТЕАТР ДРАМЫ И КОМЕДИИ им Комиссаржевской» во «ВКонтакте»

В городе Новочеркасск Ростовской области состоится фестиваль нестоличных театров «Комплимент». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство культуры региона.

Мероприятие пройдет с 7 по 15 октября 2022 года, заявки принимаются до 7 апреля. Принять участие в фестивале могут драматические русские и национальные профессиональные репертуарные театры.

Впервые фестиваль «Комплимент» прошел в Новочеркасске в 2005 году. В разные годы показали спектакли коллективы театров Волгограда, Мичуринска, Тольятти, Туапсе, Новороссийска, Омска, труппы из Чечни, Ингушетии, Карачаево-Черкессии, Калмыкии, Абхазии.

Ранее сообщалось, что в Красноярске с 15 по 27 марта пройдет фестиваль Театральная весна 2022». Зрители увидят 23 спектакля конкурсной программы. Гостем фестиваля в этом году станет Хакасский национальный театр кукол «Сказка», который входит в десятку лучших театров страны для детей и молодежи.