Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Назван новый двигатель российской экономики в условиях санкций

Депутат Госдумы Кривоносов назвал туризм новым двигателем российской экономики

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сергей Кривоносов назвал туризм новым двигателем российской экономики в условиях санкций. Об этом сообщает ТАСС.

По словам депутата, в сложившейся ситуации индустрия туризма может стать одним из драйверов развития российской экономики и привести к дополнительному созданию рабочих мест. «Будем продолжать развивать внутренний туризм, открывать новые интересные направления в России», — заявил он и добавил, что в текущих условиях необходимо создавать на внутреннем рынке туристический продукт мирового уровня.

Материалы по теме:
Россия начала открывать границы для выезда россиян за рубеж Кому можно выезжать и въезжать в страну?
Россия начала открывать границы для выезда россиян за рубежКому можно выезжать и въезжать в страну?
8 июня
Запасной выход Какие чудеса природы можно увидеть, не покидая России
Запасной выходКакие чудеса природы можно увидеть, не покидая России
22 июня

При этом Кривоносов отметил, что у страны большой туристический потенциал, как для длительных, так и для коротких поездок. Парламентарий заверил, что со стороны властей будут приложены все усилия для импортозамещения в данной сфере.

Ранее в марте глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что новый этап программы туристического кешбэка в России будет запущен 15 марта, продажи продлятся до 1 мая. Отмечается, что условия программы остаются прежними — в акции участвуют все регионы России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
Intel и AMD приостановили поставки в Россию
Венедиктов раскрыл свои планы после закрытия «Эха Москвы»
Назван возможный срок возобновления торгов на бирже в России
В московской кондитерской погиб посетитель
В Молдавии заявили об отсутствии планов по вступлению в НАТО
Французский певец высказался о дорогах Москвы
Экономист назвал перспективную для россиян валюту
Почетный президент РФС оценил автоматический выход Польши в финал отбора ЧМ-2022
Производители лекарств рассказали о возможных проблемах в производстве
Стало известно о возможной конфискации российского самолета в Британии
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.