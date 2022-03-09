Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Пентхаус в небоскребе Трампа продали с большой скидкой

Пентхаус в небоскребе Дональда Трампа стал второй по стоимости недвижимостью в Чикаго

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

В Чикаго продали пентхаус в небоскребе бывшего президента США Дональда Трампа с большой скидкой. Финальная стоимость недвижимости оказалась на 10 миллионов долларов меньше изначальной, при этом данная сделка стала второй по стоимости в городе, сообщает Mansion Global.

Пентхаус площадью 1300 квадратных метров занимает весь 89-й этаж в 98-этажном здании, в него ведет частный лифт. Предыдущий владелец, глава компании Vistex Санджай Шах, купил его за 17 миллионов долларов в 2014 году. На тот момент внутри апартаментов отсутствовали стены. Шах установил несколько ванных и разделил пространство, но так и не закончил ремонт из-за плотного рабочего графика.

Материалы по теме:
К падению готова. Москве предрекли снижение цен на квартиры. Когда в столице начнется распродажа жилья?
К падению готова.Москве предрекли снижение цен на квартиры. Когда в столице начнется распродажа жилья?
2 февраля
Всегда готовы. Самый большой бордель Европы переживает бум популярности. Как он появился и почему едва не разорился?
Всегда готовы.Самый большой бордель Европы переживает бум популярности. Как он появился и почему едва не разорился?
7 февраля

«Этот объект — самый уникальный пентхаус в стране, если не в мире. Он располагается на одном этаже и открывает 360-градусный панорамный вид на Чикаго и все его достопримечательности», — отметил Шах. Он выставил недвижимость на продажу в декабре 2021 года и рассчитывал получить за нее 30 миллионов долларов, однако финальная цена составила 20 миллионов.

Ранее в США предложили купить пентхаус на крыше знаменитого ювелирного магазина Tiffany & CO. Недвижимость площадью 1300 квадратных метров можно приобрести за 19,5 миллиона долларов. Застройщики отмечают, что жилье еще не доработано — они рассчитывают, что будущие хозяева захотят принять участие в оформлении апартаментов.

Александра Качан
Обсудить
Последние новости
Песков объяснил сложность с объявлением числа погибших на Украине
Эстония рассмотрит вопрос о прекращении выдачи виз россиянам
Евросоюз ввел санкции против 14 крупных российских бизнесменов и их семей
Discovery приостановит вещание кабельных каналов в России
РЖД предоставят дополнительные места в идущих с юга России поездах
Названы причины отказа россиян от покупки жилья
Австрия заявила о предотвращении мировой войны из-за действий НАТО и США
В России временно отменят налог на проценты с вкладов граждан
Европе пришлось использовать остатки газа предыдущих лет
Школьник рассказал о спасении подброшенного к дому в Москве младенца
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.