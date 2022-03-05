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В США предложили пожить на крыше ювелирного магазина

В США выставили на продажу пентхаус на крыше ювелирного магазина Tiffany & Co за $19,5 млн

Фото: Concierge Auctions

В США предложили пожить на крыше ювелирного магазина знаменитой сети Tiffany & Co. Расположенный над бутиком пентхаус оценили в 19,5 миллиона долларов. 15 марта объект планируют выставить на аукцион, сообщает New York Post.

В апартаментах площадью 1,3 тысячи квадратных метров пять спален и восемь ванных. Снаружи располагаются терраса и бассейн. Застройщик объекта из компании Kean Development Co. Джон Кин отметил, что проект еще не доработан, — он хочет дать новым хозяевам возможность оформить пентхаус по своему вкусу. Ювелирный магазин с жильем на крыше находится в туристическом городе Палм-Бич в штате Флорида.

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Недвижимость не впервые на рынке — в 2021 году девелоперы пытались продать ее за 17,5 миллиона долларов, однако пандемия заставила их временно отложить поиск покупателей. На этот раз застройщики уверены, что быстро заключат сделку, несмотря на поднявшуюся цену. Если апартаменты все же не удастся продать до лета, они возьмутся за доработку дизайна без участия будущих жильцов.

Ранее в США выставили на продажу другой роскошный пентхаус — бывший дом певицы Бритни Спирс. Четырехэтажные апартаменты в Нью-Йорке можно приобрести за 7 миллионов долларов. Они находятся в жилом здании Silk building в элитном районе Нохо. Помимо Спирс, в этом пентхаусе проживали певица Шер, гитарист рок-группы Rolling Stones Кит Ричардс и продюсер Рассел Симмонс.

Александра Качан
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