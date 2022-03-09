Самолет с Трампом на борту совершил вынужденную посадку из-за отказа двигателя

WP: самолет с экс-лидером США Трампом совершил вынужденную посадку из-за отказа двигателя

Самолет с бывшим президентом США Дональдом Трампом на борту совершил вынужденную посадку в Новом Орлеане из-за отказа двигателя. Об этом сообщила 9 марта газета Washington Post.

Издание отметило, что инцидент произошел в субботу, 5 марта. Двигатель воздушного судна вышел из строя в воздухе над Мексиканским заливом, когда экс-лидер направлялся из Нового Орлеана в свое поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида.

Посадка произошла благополучно, спустя несколько часов Трамп вылетел из аэропорта другим бортом. Газета уточняет, что самолет, у которого отказал двигатель, принадлежит одному из крупных доноров Республиканской партии США.

Ранее стало известно, что среди документов, которые были обнаружены в резиденции бывшего президента США Дональда Трампа, были найдены бумаги с пометкой «секретно» и «совершенно секретно». После окончания срока президентства экс-глава государства не имел доступа к документам, которые носят настолько конфиденциальный характер, что работать с ним может лишь очень узкий круг уполномоченных лиц.

