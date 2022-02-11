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В поместье Трампа обнаружили вывезенную из Белого дома секретную документацию

В резиденции экс-президента США Дональда Трампа обнаружены ящики с секретными документами

Фото: Carlos Barria / Reuters

Среди документов, которые были обнаружены в резиденции бывшего президента США Дональда Трампа, найдены бумаги с пометкой «секретно» и «совершенно секретно». Об этом сообщает газета Washington Post.

Ранее стало известно, что сотрудники Национального управления архивов и документации вывезли из поместья в Мар-о-Лаго несколько ящиков с документами, среди которых была переписка с руководителем КНДР Ким Чен Ыном.

Отмечается, что после окончания срока президентства Трамп не имел доступа к документам, которые носят настолько конфиденциальный характер, что работать с ним может лишь очень узкий круг уполномоченных лиц. Расследованием того, как экс-лидер Трамп вывез их из Белого дома, займется Минюст США.

Ранее журналистка New York Times Мэгги Хаберман в своей книге Confidence Man уличила Трампа в смывании правительственных бумаг в унитаз. По ее словам, в годы президентства политик неоднократно пренебрегал законом о хранении президентской документации, согласно которому тот должен хранить письменные сообщения, касающиеся его официальных обязанностей. Сам Трамп назвал эти сообщения фейком.

8 февраля Трамп заявил, что власти Германии оказались заложниками России из-за проекта газопровода «Северный поток-2». По его словам, он предупреждал об этом экс-канцлера ФРГ Ангелу Меркель.

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Дмитрий Сотак
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