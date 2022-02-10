Трамп отреагировал на обвинения в смывании документов в унитаз

Сообщения о том, что экс-президент США Дональд Трамп смывал некоторые документы в унитаз Белого дома — это фейковая история. Так отреагировал на обвинения сам политик, его слова передает РИА Новости.

«Фейковая история о том, будто я спускал бумаги и документы Белого дома в унитаз, категорически не соответствует действительности и попросту выдумана репортером, чтобы привлечь внимание к состоящей по большей части из выдумок книге», — подчеркнул Трамп.

Бывший глава государства заявил, что Демократическая партия США пытается использовать эту тему, чтобы отвлечь внимание населения от того, как плохо идут дела в стране под управлением действующего президента Джо Байдена. «В США, к сожалению, стало существовать два правовых стандарта: один для республиканцев, другой для демократов. Так быть не должно!» — заключил он.

В смывании правительственных бумаг в унитаз Трампа уличила журналистка New York Times Мэгги Хаберман в своей книге Confidence Man. По ее словам, в годы своего пребывания у власти политик неоднократно пренебрегал законом о хранении президентской документации, согласно которому глава государства должен хранить письменные сообщения, касающиеся его официальных обязанностей.