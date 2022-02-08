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Трамп назвал Германию заложницей России

Экс-президент США Трамп назвал Германию заложницей России из-за «Северного потока-2»

Фото: Carlos Barria / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что власти Германии оказались заложниками России из-за проекта газопровода «Северный поток-2». По его словам, он предупреждал об этом экс-канцлера ФРГ Ангелу Меркель. Слова Трампа приводит РИА Новости.

Политик назвал решение Берлина заключить сделку с Москвой по прокладке трубопровода капитуляцией, о чем якобы также говорил с Меркель. По словам экс-президента, он даже вручил ей белый флажок, намекая на то, что Германия капитулировала перед Россией.

«Я действительно пытался уговорить ее не заключать сделку по газопроводу. Я говорил, что Германия станет абсолютной заложницей, и именно это произошло», — заявил Трамп.

В июле прошлого года экс-глава Белого дома также критиковал нынешнего лидера страны Джо Байдена, утверждая, что тот одобрил строительство газопровода «в течение пары недель». По словам Трампа, он наоборот пытался остановить проект.

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Виктория Кондратьева
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