Целый поселок на Таймыре переедет на новое место

Жители таймырского поселка Тухард проголосовали за переезд населенного пункта на новое место. Об этом сообщает издание Babr24.

Решение связано с новыми правилами, согласно которым на полуострове вводятся санитарно-защитные зоны, в которых проживание людей невозможно. Переезд планируется провести к 2026 году вместе с «Норникелем».

В декабре 2021 года в таймырский поселок Волочанка впервые в его истории провели интернет и мобильную связь. Поселение находится в 410 километрах от порта Дудинка. Местные жители занимаются добычей северного оленя и рыболовством.