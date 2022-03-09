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69-я параллель

Целый поселок на Таймыре переедет на новое место

Таймырский поселок Тухард переедет на новое место в 2026 году

Фото: Денис Кожевников / ТАСС

Жители таймырского поселка Тухард проголосовали за переезд населенного пункта на новое место. Об этом сообщает издание Babr24.

Решение связано с новыми правилами, согласно которым на полуострове вводятся санитарно-защитные зоны, в которых проживание людей невозможно. Переезд планируется провести к 2026 году вместе с «Норникелем».

В декабре 2021 года в таймырский поселок Волочанка впервые в его истории провели интернет и мобильную связь. Поселение находится в 410 километрах от порта Дудинка. Местные жители занимаются добычей северного оленя и рыболовством.

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Роман Кирьянов
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