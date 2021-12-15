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69-я параллель

В арктическом поселке впервые появился интернет

Интернет и мобильная связь появились в поселке Волочанка на Таймыре

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В поселке Волочанка на Таймыре впервые появились интернет и мобильная связь. Об этом сообщается на официальном сайте Красноярского края.

Уточняется, что арктический поселок находится в 410 километрах от поселения Дудинка. В нем проживают около 400 человек, местные жители занимаются добычей северного оленя и рыболовством.

«Помимо Волочанки сотовая связь появилась в эвенкийской Суринде и таймырском поселке Новорыбное», — рассказал министр цифрового развития края Николай Распопин.

Сотовая связь и мобильный интернет появится до конца года еще в четырех поселках Арктической зоны.

Ранее в Арктике впервые установили солнечные электростанции — они расположились в сельских поселениях Снежное и Канчалан Анадырского района Чукотки. Применение солнечной генерации поможет снизить расход топлива, а также продлить ресурс действующего дизель-генераторного оборудования.

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Анастасия Шейкина
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