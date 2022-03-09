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В России обнулят НДС для новых туристических объектов

Чернышенко сообщил, что правительство введет нулевую ставку НДС на пять лет в туриндустрии

Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Правительство России поддержало введение нулевой ставки НДС для компаний, которые инвестируют в создание туристических объектов. Об этом «Ленте.ру» сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Так, новая мера будет действовать для инвесторов, которые строят, предоставляют в аренду и управление туристические объекты — гостиницы и иные средства размещения, — в течение пяти лет с момента ввода объектов в эксплуатацию, в том числе после реконструкции.

Кроме того, льготный НДС также смогут получить владельцы уже существующих гостиниц и иных средств размещения: для них она будет действовать до 30 июня 2027 года.

«Новая мера позволит поддержать гостинично-туристическую отрасль и создать условия для ее ускоренного развития, (...) обеспечит инвестиции, гарантирует завершение инвестиционного цикла и будет способствовать появлению новых объектов для отдыха граждан страны», — пояснил Чернышенко.

Он также заметил, что в связи со сложившейся в мире ситуацией в ближайшее время прогнозирует значительное превышение спроса на отдых в России над предложением.

Ранее президент «Уральской ассоциации туризма» Михаил Мальцев рассказал, что практически все популярные, но ограниченные туристические направления можно заменить доступными аналогами. Он сделал акцент на большом количестве отечественных альтернатив для отдыха: к примеру, немецкие Альпы можно заменить поездкой в Приэльбрусье и Кабардино-Балкарию.

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Варвара Кошечкина
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