Популярная среди россиян авиакомпания приостановит рейсы в Стамбул

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines приостановит выполнение рейсов в аэропорты Стамбула и из них, запланированных на четверг, 10 марта, из-за неблагоприятных погодных условий в регионе. Об этом перевозчик сообщил на своем сайте.

Отмечается, что из-за ожидаемой неблагоприятной погоды авиакомпания вынуждена отменить порядка 200 рейсов, при этом более 70 снятых вылетов — международные. Turkish Airlines порекомендовала пассажирам проверить статус рейса на сайте компании и получить инструкции по дальнейшим действиям.

В Стамбуле, который в последнее время стал одним из основных и популярных хабов для возврата россиян из-за границы на родину, прогнозируют существенное ухудшение погоды. Ожидаются сильный ветер, ливни, выпадение снега.

Ранее в марте Turkish Airlines объявила о запуске рейсов из Екатеринбурга в Стамбул и обратно, а также об увеличении частоты перелетов в Петербург и Казань.