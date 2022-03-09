Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Популярная среди россиян авиакомпания приостановит рейсы в Стамбул

Turkish Airlines отменила 200 рейсов на 10 марта из-за ухудшения погоды в Стамбуле

Фото: Globallookpress.com

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines приостановит выполнение рейсов в аэропорты Стамбула и из них, запланированных на четверг, 10 марта, из-за неблагоприятных погодных условий в регионе. Об этом перевозчик сообщил на своем сайте.

Отмечается, что из-за ожидаемой неблагоприятной погоды авиакомпания вынуждена отменить порядка 200 рейсов, при этом более 70 снятых вылетов — международные. Turkish Airlines порекомендовала пассажирам проверить статус рейса на сайте компании и получить инструкции по дальнейшим действиям.

В Стамбуле, который в последнее время стал одним из основных и популярных хабов для возврата россиян из-за границы на родину, прогнозируют существенное ухудшение погоды. Ожидаются сильный ветер, ливни, выпадение снега.

Ранее в марте Turkish Airlines объявила о запуске рейсов из Екатеринбурга в Стамбул и обратно, а также об увеличении частоты перелетов в Петербург и Казань.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дарья Рыбак
Обсудить
Последние новости
Intel и AMD приостановили поставки в Россию
Венедиктов раскрыл свои планы после закрытия «Эха Москвы»
Назван возможный срок возобновления торгов на бирже в России
В московской кондитерской погиб посетитель
В Молдавии заявили об отсутствии планов по вступлению в НАТО
Французский певец высказался о дорогах Москвы
Экономист назвал перспективную для россиян валюту
Почетный президент РФС оценил автоматический выход Польши в финал отбора ЧМ-2022
Производители лекарств рассказали о возможных проблемах в производстве
Стало известно о возможной конфискации российского самолета в Британии
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.