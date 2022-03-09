Премьер Чехии заявил о нежелании Венгрии направлять оружие на Украину

Премьер-министр Чехии Петр Фиала сообщил, что Венгрия сдержанно относится к поставкам оружия на Украину и жестким санкциям против России в отличие от других стран Вишеградской группы (Чехия, Словакия, Венгрия и Польша). Его слова приводит Чешское телевидение.

«Венгрия сдержанно относится к вопросу направления военной техники и оружия на Украину», — отметил Фиала. При этом Чехия, Словакия, Польша, а также Великобритания придерживаются максимально жестких антироссийских санкций.

Представители стран Вишеградской группы в ходе встречи в Лондоне также обсудили план отказа от поставок российского энергетического сырья в страны Европы. «Нужно искать краткосрочные варианты замены и разрабатывать рассчитанные на длительные отрезки времени стратегические планы», — подчеркнул Фиала.

Наиболее высокая зависимость от поставок газа из России наблюдается в странах восточной части Евросоюза, пояснил Фиала. В Чехии они составляют более 60 процентов от общего объема национального потребления, в Словакии 70 процентов.

В марте вице-премьер России Александр Новак предупредил о последствиях отказа от российской нефти для мирового рынка. По словам Новака, такой шаг вызовет катастрофический всплеск цен на топливо. Он отметил, что баррель нефти сможет подорожать до 300 долларов и более.