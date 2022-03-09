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В России смягчат правила налогообложения доходов от вкладов

Минфин заявил, что налог по доходам от вкладов начнут определять ставкой ЦБ с 2023 года

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

В России изменят правила налогообложения доходов от банковских вкладов. После 2023 года объем необлагаемой суммы начнут определять максимальным значением ключевой ставки Центробанка, которая действовала в течение года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство финансов страны.

Минфин заявил, что смягчит правила налогообложения доходов от банковских вкладов. В ведомстве сообщили, что россиян освободят от уплаты налога с процентных доходов по вкладам в банках за 2021 и 2022 годы, который необходимо закрыть в 2022 и 2023 годах.

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«Кроме того, вносятся системные изменения в правила налогообложения процентных доходов по вкладам в банках, которые распространятся на будущие налоговые периоды после 2022 года. При расчете НДФЛ процентный доход по вкладам будет уменьшаться на сумму процентов, определенную как произведение одного миллиона рублей и максимального значения ключевой ставки ЦБ из действовавших в налоговом периоде», — объяснили в ведомстве.

Таким образом, в основу расчета необлагаемой суммы дохода будет ложиться ключевая ставка, установленная на 1 января соответствующего года. Эта мера поможет учитывать увеличение ключевой ставки Центробанка, что уменьшит размер налога.

Ранее сообщалось, что в России временно отменят налог на проценты с вкладов граждан. Мера коснется россиян с вкладами в размере более одного миллиона рублей.

Марина Совина
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