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В России временно отменят налог на проценты с вкладов граждан

Россиян временно освободят от уплаты подоходного налога с процентов по банковским вкладам

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Правительство предлагает временно освободить россиян от уплаты подоходного налога с процентов по банковским вкладам, говорится в Telegram-канале кабинета министров.

Речь идет о вкладах более одного миллиона рублей. Налог не станет взиматься за 2021-2022 годы. Также правительство решило пересмотреть подход к уплате повышенного транспортного налога. «С этого года он будет считаться с десяти миллионов рублей, а не с трех, как было раньше», — заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Кроме того, правительство разработало проект плана действий для поддержки экономики в условиях усиления санкционного давления, он будет дополняться.

Ранее власти предложили дать россиянам кредитные каникулы при снижении их дохода на 30 процентов. Инициатива, которую уже поддержали в Центробанке, поможет вернуться к антикризисному механизму, действовавшему во время пандемии в 2020 году.

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Платон Щукин
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