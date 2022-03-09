Захарова назвала состояние Зеленского неадекватным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik назвала состояние президента Украины Владимира Зеленского неадекватным. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, невозможно опираться на публичные заявления украинского лидера из-за его «специфического состояния».

«Очевидно, что состояние неадекватное. И в каком состоянии, и какое заявление он делает — это все говорит о том, что просто нет возможности серьезно опираться на подобные заявления как на некий совершившийся факт или озвучивание какой-то уже сформированной позиции», — сказала она.

Ранее Захарова заявила, что украинские силовики-националисты используют граждан страны в качестве живого щита и намеренно размещают вооружения в жилых районах. По ее мнению, украинская армия не только не проводит эвакуации гражданского населения, но делает все, чтобы мирные жители оставались в горячих точках как можно дольше.