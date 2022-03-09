Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Захарова назвала состояние Зеленского неадекватным

Мария Захарова назвала состояние Зеленского неадекватным и специфическим
Мария Захарова

Мария Захарова . Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik назвала состояние президента Украины Владимира Зеленского неадекватным. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, невозможно опираться на публичные заявления украинского лидера из-за его «специфического состояния».

«Очевидно, что состояние неадекватное. И в каком состоянии, и какое заявление он делает — это все говорит о том, что просто нет возможности серьезно опираться на подобные заявления как на некий совершившийся факт или озвучивание какой-то уже сформированной позиции», — сказала она.

Ранее Захарова заявила, что украинские силовики-националисты используют граждан страны в качестве живого щита и намеренно размещают вооружения в жилых районах. По ее мнению, украинская армия не только не проводит эвакуации гражданского населения, но делает все, чтобы мирные жители оставались в горячих точках как можно дольше.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Минобороны рассказали о готовившемся Киевом наступлении в Донбассе
Психолог назвала способы снижения тревоги
В Приамурье главу района заподозрили в превышении полномочий
США признались в давлении на страны мира ради введения санкций против России
Минобороны опубликовало секретные документы Украины о наступлении на Донбасс
Предсказана стоимость аренды для москвичей
Десятки рейсов отменили или задержали в аэропортах Москвы
Женщина инсценировала похищение ради свидания с бывшим возлюбленным
Торговые сети побоялись перебоев с поставками детского питания
Оценены шансы Макрона переизбраться на второй срок
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.