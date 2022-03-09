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Дочь Заворотнюк застряла за границей из-за отмены рейса

Дочь Анастасии Заворотнюк написала, что не может вернуться в Россию из-за отмены рейса

Фото: @anna_zavorotnyuk

Анна Заворотнюк, дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, заявила о том, что застряла за границей и не знает, как вернуться в Россию. Она опубликовала сторис в Instagram , в котором пожаловалась на отмененный рейс, пишет «Комсомольская правда».

«Кто сейчас еще за границей? Наш рейс отменили, так что не знаем, как добираться домой», — написала дочь артистки.

Отмечается, что девушка отдыхала в Таиланде с подругой. Последние дни она не проявляла активности в соцсетях, однако нарушила молчание, поскольку была вынуждена попросить совета у подписчиков. Анна Заворотнюк объяснила, что не публиковала ничего в соцсетях, поскольку считала неправильным делиться снимками с отдыха.

В декабре 2021 года дочь Заворотнюк прилетела отдыхать на Мальдивы, любимый курорт ее матери.

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Евгений Шульгин
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