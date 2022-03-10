Грузовая авиакомпания остановила полеты из-за санкций

Российская грузовая авиакомпания «Атран» остановила полеты из-за нехватки запчастей

Летное руководство грузовой авиакомпании «Атран» отправило своим пилотам письма с объявлением о приостановке полетов, сообщает РБК. Факт рассылки подтвердил близкий к организации источник.

В письме подчеркивается, что российской компании как эксплуатанту Boeing 737 станет затруднительно продолжать свою деятельность в связи с введенными против страны санкциями. Переговоры с лизингодателем «ни к чему не привели». При этом перевод воздушного судна (ВС) по перерегистрации в России признали небезопасной эксплуатацией судна «с большими рисками по обеспечению безопасности». Поэтому компания остановила полеты из-за нехватки запчастей.

«В следствии вышеизложенного, ООО "Атран" вынужден приостановить все полеты, как и эксплуатацию ВС в целом», — заключается в письме.

В «Атране» добавили, что сократят численность персонала всех служб и отделов на 10 процентов, а остальных сотрудников отправят в отпуск.

«По окончании задолженности по отпускам, сотрудник вынужден будет уйти не в простой, а в административный отпуск, то есть без содержания», — объяснили в компании.

Ранее Royal Flight прекратила полеты из России из-за санкций Евросоюза с 5 марта. Однако авиакомпания продолжит вывозить туристов из иностранных аэропортов.